النائب علي عمّار: إن هذا العدوان لن يزيدنا إلا قوة وإصرارًا وثباتًا وما عجز العدو الإسرائيلي وشريكه ‏الأميركي عن تحقيقه في الحرب لن يحققه عبر الاعتداءات والضغوطات وستبقى ‏المقاومة في موقعها المعهود ومواقفها الثابتة دفاعًا عن لبنان وشعبه وسيادته – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2025 - 15:22

النائب علي عمّار: إن هذا العدوان لن يزيدنا إلا قوة وإصرارًا وثباتًا وما عجز العدو الإسرائيلي وشريكه ‏الأميركي عن تحقيقه في الحرب لن يحققه عبر الاعتداءات والضغوطات وستبقى ‏المقاومة في موقعها المعهود ومواقفها الثابتة دفاعًا عن لبنان وشعبه وسيادته

منذ 45 mins 6 June، 2025
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