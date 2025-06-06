قصف مدفعي إسرائيلي مكثف باتجاه حي التفاح شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 6 2025 - 02:52

قصف مدفعي إسرائيلي مكثف باتجاه حي التفاح شرق مدينة غزة

منذ 1 ساعة 6 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة