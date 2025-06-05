الإمام الخامنئي: المساواة بين البشر بغض النظر عن اللون والعرق واللغة والجغرافيا والاستعداد في كل الأحوال للخدمة واللجوء إلى الله ورفع راية الدفاع عن الحق من ضمن الأجزاء الأخرى للحياة المنشودة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2025 - 09:56

الإمام الخامنئي: المساواة بين البشر بغض النظر عن اللون والعرق واللغة والجغرافيا والاستعداد في كل الأحوال للخدمة واللجوء إلى الله ورفع راية الدفاع عن الحق من ضمن الأجزاء الأخرى للحياة المنشودة

منذ 22 mins 5 June، 2025
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