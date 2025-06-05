غارة إسرائيلية تستهدف مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2025 - 00:44

غارة إسرائيلية تستهدف مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

منذ 25 mins 5 June، 2025
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