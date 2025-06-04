وسائل إعلام إسرائيلية: الطائرة بدون طيار مصدرها اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2025 - 20:06

وسائل إعلام إسرائيلية: الطائرة بدون طيار مصدرها اليمن

منذ 30 mins 4 June، 2025
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