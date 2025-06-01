بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 6:20 مساءً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2025 - 19:38

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 6:20 مساءً

منذ 2 ساعة 1 June، 2025
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