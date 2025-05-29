الجبهة الداخلية الصهيونية: تحذيرات من صاروخ اطلق من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2025 - 21:32

الجبهة الداخلية الصهيونية: تحذيرات من صاروخ اطلق من اليمن

منذ 9 mins 29 May، 2025
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