مصادر يمنية: عدوان “إسرائيلي” على مطار صنعاء الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2025 - 11:44

مصادر يمنية: عدوان “إسرائيلي” على مطار صنعاء الدولي

منذ 1 ساعة 28 May، 2025
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