قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2025 - 02:30

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك

منذ 49 mins 28 May، 2025
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