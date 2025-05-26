وزارة الزراعة: لا صحة للأنباء عن انتشار أوبئة تصيب المواشي والدواجن في لبنان

علقت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها الاثنين على “ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات المنصات الرقمية من معلومات مغلوطة وشائعات لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو علمي موثوق، بشأن انتشار أوبئة أو أمراض خطيرة تصيب المواشي والدواجن في لبنان”.

وأكدت الوزارة “بشكل قاطع أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة ولم تسجل حتى تاريخه أي حالات وبائية غير اعتيادية في الثروة الحيوانية، لا في قطاع الدواجن ولا في قطاع المواشي”، مشيرة إلى أن “الفرق البيطرية والفنية في الوزارة تتابع الوضع الصحي في مختلف المناطق اللبنانية بشكل دوري ودقيق، وفقا لأعلى المعايير العلمية والصحية المعتمدة”.

وشدد الوزارة على أن “أي معلومة تتعلق بالحال الصحية للحيوانات أو بالوضع البيطري العام يجب أن تصدر حصرا عن الوزارة أو عن الجهات العلمية والمهنية المختصة والمعترف بها رسميا”، محملة “المسؤولية الكاملة لكل من يروج لمعلومات كاذبة تثير البلبلة والهلع في صفوف المواطنين والمزارعين”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الترويج لمثل هذه الشائعات يضر مباشرة بقطاع حيوي يشكل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي الوطني والاقتصاد الريفي، ويؤثر سلبا على الثقة بالإنتاج المحلي وجهود الدولة في دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي”، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق مروجي هذه الأخبار الكاذبة، عملا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

ودعت الوزارة “بجميع المواطنين ومستخدمي المنصات الرقمية توخي الدقة والموضوعية في تداول المعلومات”، وحثت على “اعتماد المصادر الرسمية والموثوقة فقط، والتعاون بما يخدم الصالح العام ويعزز مناعة القطاع الزراعي في وجه أي محاولات تشويه أو تضليل”، وأكدت أن “سلامة قطاع الثروة الحيوانية هي مسؤولية وطنية مشتركة”، مشيرة إلى أنها “لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بها أو الإضرار بثقة المواطنين بالإنتاج الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام