مستوطنون يحرقون منازل الأهالي في بلدة بروقين غرب سلفيت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2025 - 02:02

مستوطنون يحرقون منازل الأهالي في بلدة بروقين غرب سلفيت

منذ 16 mins 25 May، 2025
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