رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون لمناسبة عيد المقاومة والتحرير: أحيّي أهالي الشهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا والذين بدمائهم رووا ارض الجنوب وكانوا منارة على طريق الحرية والكرامة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2025 - 07:30

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون لمناسبة عيد المقاومة والتحرير: أحيّي أهالي الشهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا والذين بدمائهم رووا ارض الجنوب وكانوا منارة على طريق الحرية والكرامة

منذ 18 mins 24 May، 2025
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