اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2025 - 22:08

اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة الشمالي

منذ 38 mins 21 May، 2025
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