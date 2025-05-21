نتنياهو: سوف نستمر في النضال من أجل الحقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2025 - 12:58

نتنياهو: سوف نستمر في النضال من أجل الحقيقة

منذ 21 mins 21 May، 2025
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