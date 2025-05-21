إذاعة الجيش “الإسرائيلي”: لواء كفير ينضم للقتال في قطاع غزة وبهذا تكون قد دخلت ثلاثة ألوية نظامية من الجيش “الإسرائيلي” المناورة الليلة (جولاني، ناحال، وكفير) وهذا توسع كبير في نطاق القوات المقاتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 21 2025 - 12:56

إذاعة الجيش “الإسرائيلي”: لواء كفير ينضم للقتال في قطاع غزة وبهذا تكون قد دخلت ثلاثة ألوية نظامية من الجيش “الإسرائيلي” المناورة الليلة (جولاني، ناحال، وكفير) وهذا توسع كبير في نطاق القوات المقاتلة

منذ 45 mins 21 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة