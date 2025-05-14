4 غارات إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2025 - 03:10

4 غارات إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 14 May، 2025
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