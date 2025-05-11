نسب الاقتراع سجلت 35.38٪ في الشمال و46.87 في عكار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2025 - 21:14

نسب الاقتراع سجلت 35.38٪ في الشمال و46.87 في عكار

منذ 2 ساعة 11 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة