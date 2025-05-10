رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري: “إسرائيل” تسعى عبر اعتداءاتها لفرض واقع جديد ودفع لبنان نحو التطبيع وهو ما لن يحصل وهذا التطبيع خيانة سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر وبهذا الصبر نقاتلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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May 10 2025 - 14:50

رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري: “إسرائيل” تسعى عبر اعتداءاتها لفرض واقع جديد ودفع لبنان نحو التطبيع وهو ما لن يحصل وهذا التطبيع خيانة سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر وبهذا الصبر نقاتلهم

منذ 2 ساعة 10 May، 2025
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