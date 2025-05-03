7 غارات جوية “إسرائيلية” استهدفت مدينة حرستا بريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2025 - 00:28

7 غارات جوية “إسرائيلية” استهدفت مدينة حرستا بريف دمشق

منذ 33 mins 2 May، 2025
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