أوكسفام: عدد النازحين في السودان بلغ 12.7 مليون شخص – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2025 - 12:08

أوكسفام: عدد النازحين في السودان بلغ 12.7 مليون شخص

منذ 18 mins 2 May، 2025
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