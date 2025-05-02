الجيش اللبناني: تفجير ذخائر غير منفجرة  في منطقة الزرارية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2025 - 12:08

الجيش اللبناني: تفجير ذخائر غير منفجرة  في منطقة الزرارية

منذ 22 mins 2 May، 2025
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