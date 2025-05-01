موقع “والا” العبري: “إسرائيل” تحترق حكومة نتنياهو- سموتريتش قامت بتقليص 217 مليون شيكل من ميزانية جهاز الإطفاء من أجل تخصيص الأموال لأهداف سياسية لكن الجميع مذنبون ما عدا “نتنياهو” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2025 - 11:34

موقع “والا” العبري: “إسرائيل” تحترق حكومة نتنياهو- سموتريتش قامت بتقليص 217 مليون شيكل من ميزانية جهاز الإطفاء من أجل تخصيص الأموال لأهداف سياسية لكن الجميع مذنبون ما عدا “نتنياهو”

منذ 49 mins 1 May، 2025
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