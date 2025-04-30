القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية مزدوجة على أهداف حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ 3 طائرات مسيّرة نوع “يافا” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2025 - 23:02

القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية مزدوجة على أهداف حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بـ 3 طائرات مسيّرة نوع “يافا”

منذ 2 ساعة 30 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة