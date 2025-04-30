الكرملين: بوتين منفتح على تحقيق التسوية الأوكرانية بالطرق السياسية لكن لم نسمع ردا من كييف حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 13:48

الكرملين: بوتين منفتح على تحقيق التسوية الأوكرانية بالطرق السياسية لكن لم نسمع ردا من كييف حتى الآن

منذ 42 mins 30 April، 2025
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