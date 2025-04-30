ترامب: سنوفر الكثير من فرص العمل للأمريكيين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 03:00

ترامب: سنوفر الكثير من فرص العمل للأمريكيين

منذ 50 mins 30 April، 2025
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