إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة محيط أبراج طيبة غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 01:02

إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة محيط أبراج طيبة غرب خانيونس

منذ 11 mins 27 April، 2025
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