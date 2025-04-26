وسائل اعلام ايرانية: أدى الانفجار في الميناء إلى أضرار واسعة في المنازل والمركبات ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد حول موقع الانفجار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 12:44

وسائل اعلام ايرانية: أدى الانفجار في الميناء إلى أضرار واسعة في المنازل والمركبات ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد حول موقع الانفجار

منذ 12 mins 26 April، 2025
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