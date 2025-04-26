جيش العدو الإسرائيلي: تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بعد إطلاق صاروخ من اليمن ويتم متابعة التفاصيل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2025 - 03:28

جيش العدو الإسرائيلي: تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بعد إطلاق صاروخ من اليمن ويتم متابعة التفاصيل

منذ 39 mins 26 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة