قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا بينهم الأسيرة المحررة حنان البرغوثي في قرية كوبر شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 08:28

قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا بينهم الأسيرة المحررة حنان البرغوثي في قرية كوبر شمال رام الله

منذ 39 mins 23 April، 2025
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