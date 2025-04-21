صحيفة “معاريف” العبرية – بن كاسبيت: الإفادة التي قدمها رئيس الشاباك رونين بار اليوم للمحكمة العليا تكرّس حقيقة معروفة: بنيامين نتنياهو هو زعيم مافيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2025 - 19:24

صحيفة “معاريف” العبرية – بن كاسبيت: الإفادة التي قدمها رئيس الشاباك رونين بار اليوم للمحكمة العليا تكرّس حقيقة معروفة: بنيامين نتنياهو هو زعيم مافيا

منذ 1 ساعة 21 April، 2025
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