النخالة: نحن ممتنون للدعم منقطع النظير الذي تقدمه لنا الجمهورية الاسلامية الايرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 16:52

النخالة: نحن ممتنون للدعم منقطع النظير الذي تقدمه لنا الجمهورية الاسلامية الايرانية

منذ 1 ساعة 20 February، 2025
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