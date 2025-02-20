مصادر عبرية: انتحار جندي سابق في جيش الاحتلال بقرية بيت زروير بالجليل وهو من المعوقين حركياً جراء إصابته بالحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 12:14

مصادر عبرية: انتحار جندي سابق في جيش الاحتلال بقرية بيت زروير بالجليل وهو من المعوقين حركياً جراء إصابته بالحرب

منذ 56 mins 20 February، 2025
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