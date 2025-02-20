هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لاستلام جثامين الرهائن الـ4 من نقطة واحدة جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 09:08

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لاستلام جثامين الرهائن الـ4 من نقطة واحدة جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 20 February، 2025
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