وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية دمّرت 4 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة بريانسك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 07:36

وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية دمّرت 4 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة بريانسك

منذ 42 mins 20 February، 2025
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