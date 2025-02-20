ترامب: الإدارة الأمريكية الماضية كانت كارثية ونتحرك لجعل بلدنا أقوى مرة أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 01:26

ترامب: الإدارة الأمريكية الماضية كانت كارثية ونتحرك لجعل بلدنا أقوى مرة أخرى

منذ 31 mins 20 February، 2025
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