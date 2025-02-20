ترامب: سياسة الحدود المفتوحة أضرت كثيرا ببلدنا وعلينا إنهاؤها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 20 2025 - 01:26

ترامب: سياسة الحدود المفتوحة أضرت كثيرا ببلدنا وعلينا إنهاؤها

منذ 36 mins 20 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة