الرئيس الاميركي دونالد ترامب : زيلنسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار لخوض حرب لا يمكن الفوز بها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 19:16

الرئيس الاميركي دونالد ترامب : زيلنسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار لخوض حرب لا يمكن الفوز بها

منذ 49 mins 19 February، 2025
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