الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: مستعدّون للعودة إلى التفاوض بشأن أوكرانيا والتوصل إلى حلّ يمثّل أولوية بالنسبة لنا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 17:44

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: مستعدّون للعودة إلى التفاوض بشأن أوكرانيا والتوصل إلى حلّ يمثّل أولوية بالنسبة لنا

منذ 42 mins 19 February، 2025
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