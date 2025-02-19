الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نتطلع لحكومة مستقرة في سوريا ونرفض أي تدخل وانتهاك لأراضيها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 16:12

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نتطلع لحكومة مستقرة في سوريا ونرفض أي تدخل وانتهاك لأراضيها

منذ 46 mins 19 February، 2025
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