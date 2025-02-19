رئيسة هيئة الطيران المدني الإيراني تعلن عن زيادة الرحلات الجوية إلى قطر حيث من المقرر أن يتم تشغيل 63 رحلة أسبوعيًا بين البلدين في الاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 16:12

رئيسة هيئة الطيران المدني الإيراني تعلن عن زيادة الرحلات الجوية إلى قطر حيث من المقرر أن يتم تشغيل 63 رحلة أسبوعيًا بين البلدين في الاتجاهين

منذ 50 mins 19 February، 2025
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