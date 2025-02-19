رئيس حزب “ديمقراطيون” الإسرائيلي يائير غولان: هجوم نتنياهو على رئيس الشاباك جزء من حملة مركزة تهدف للسيطرة على قادة الجهاز وإخضاعهم للمصالح السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 16:12

رئيس حزب “ديمقراطيون” الإسرائيلي يائير غولان: هجوم نتنياهو على رئيس الشاباك جزء من حملة مركزة تهدف للسيطرة على قادة الجهاز وإخضاعهم للمصالح السياسية

منذ 53 mins 19 February، 2025
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