وزير الامن القومي للعدو إيتمار بن غفير: العودة إلى الحرب هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النصر الكامل وإعادة جميع رهائننا دون التفريط في أمن الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 16:12

وزير الامن القومي للعدو إيتمار بن غفير: العودة إلى الحرب هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النصر الكامل وإعادة جميع رهائننا دون التفريط في أمن الدولة

منذ 56 mins 19 February، 2025
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