مكتب إعلام الأسرى: إحالة قدورة فارس على التقاعد يبعث برسالة سلبية تجاه الأصوات المدافعة عن حقوق الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 19 2025 - 06:58

مكتب إعلام الأسرى: إحالة قدورة فارس على التقاعد يبعث برسالة سلبية تجاه الأصوات المدافعة عن حقوق الأسرى

منذ 15 mins 19 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة