رويترزعن قيادة الدفاع الجوي بأمريكا الشمالية: رصدنا وتتبعنا طائرة روسية قبالة ألاسكا ولم تشكل تهديدا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 06:58

رويترزعن قيادة الدفاع الجوي بأمريكا الشمالية: رصدنا وتتبعنا طائرة روسية قبالة ألاسكا ولم تشكل تهديدا

منذ 43 mins 19 February، 2025
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