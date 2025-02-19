وزير الدفاع الألماني: نحن بحاجة إلى تحمل الديون الآن لضمان أمننا والأمن في نهاية المطاف هو أساس كل شيء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 02:20

وزير الدفاع الألماني: نحن بحاجة إلى تحمل الديون الآن لضمان أمننا والأمن في نهاية المطاف هو أساس كل شيء

منذ 54 mins 19 February، 2025
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