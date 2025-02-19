القناة 13 الإسرائيلية: مكتب نتنياهو أجرى مناقشات أمنية حساسة دون دعوة رئيسي الشاباك والموساد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 00:48

القناة 13 الإسرائيلية: مكتب نتنياهو أجرى مناقشات أمنية حساسة دون دعوة رئيسي الشاباك والموساد

منذ 21 mins 19 February، 2025
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