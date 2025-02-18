قناة 14 العبرية : لأول مرة منذ سنّ قانون “أونروا” بلدية القدس دخلت خلال الساعات الأخيرة إلى مجمع قلنديا التابع للأونروا بهدف مصادرته – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 18:40

قناة 14 العبرية : لأول مرة منذ سنّ قانون “أونروا” بلدية القدس دخلت خلال الساعات الأخيرة إلى مجمع قلنديا التابع للأونروا بهدف مصادرته

منذ 44 mins 18 February، 2025
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