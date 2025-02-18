الجيش اللبناني: لضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية حفاظاً على سلامتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 09:28

الجيش اللبناني: لضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية حفاظاً على سلامتهم

منذ 8 mins 18 February، 2025
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