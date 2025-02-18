الجيش اللبناني: الوحدات الخاصة تجري المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المحررة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 09:26

الجيش اللبناني: الوحدات الخاصة تجري المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المحررة

منذ 10 mins 18 February، 2025
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