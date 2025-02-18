اعلام العدو: إبقاء المواقع الخمسة في جنوب لبنان خطأ استراتيجي خطير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 09:26

اعلام العدو: إبقاء المواقع الخمسة في جنوب لبنان خطأ استراتيجي خطير

منذ 18 mins 18 February، 2025
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